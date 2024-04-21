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مسؤولون أمريكيون: واشنطن تدرس فرض عقوبات ضد وحدات أخرى بجيش الاحتلال

08:51 م الأحد 21 أبريل 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات ضد وحدات أخرى بجيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة إلى جانب وحدة "نيتساح يهودا" لانتهاكاتها.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قال نقلا عن مصادر مطلعة قولهم، إن هناك توقعات بفرض واشنطن عقوبات على وحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكات بالضفة.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المصادر، أن العقوبات المرتقبة ستقضي بمنع كتيبة "نيتساح يهودا" من تلقي أي نوع من المساعدة الأمريكية، موضحة أن العديد من وحدات جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيليين التي تم التحقيق معها لن تعاقب بعد أن تصحح سلوكها.

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