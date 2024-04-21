إعلام عبري: نتنياهو منع مجلس الحرب من إجراء نقاش استراتيجي بشأن أهداف الحرب بغزة

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع مجلس وزراء الحرب من إجراء نقاش استراتيجي بشأن أهداف الحرب على غزة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس توجه بطلب لمكتب نتنياهو لإجراء نقاش بمجلس وزراء الحرب بشأن أهداف الحرب في غزة ولم يتلق ردا حتى الآن.

فيما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو هاجم خلال اجتماع مجلس الحرب تسريبات فريق التفاوض الإسرائيلي لوسائل الإعلام، إذ إنها تضر بجهود إعادة الأسرى، وفق تعبيره.

ولفت نتنياهو إلى أن تسريبات فريق التفاوض للإعلام تزرع اليأس في نفوس أهالي الأسرى وتدفع حماس إلى التصلب في مواقفها.