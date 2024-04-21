إعلان

BBC

إعلام عبري: نتنياهو منع مجلس الحرب من إجراء نقاش استراتيجي بشأن أهداف الحرب بغزة

08:50 م الأحد 21 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع مجلس وزراء الحرب من إجراء نقاش استراتيجي بشأن أهداف الحرب على غزة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس توجه بطلب لمكتب نتنياهو لإجراء نقاش بمجلس وزراء الحرب بشأن أهداف الحرب في غزة ولم يتلق ردا حتى الآن.

فيما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو هاجم خلال اجتماع مجلس الحرب تسريبات فريق التفاوض الإسرائيلي لوسائل الإعلام، إذ إنها تضر بجهود إعادة الأسرى، وفق تعبيره.

ولفت نتنياهو إلى أن تسريبات فريق التفاوض للإعلام تزرع اليأس في نفوس أهالي الأسرى وتدفع حماس إلى التصلب في مواقفها.

نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة بيني جانتس مجلس وزراء الحرب حماس طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تدرس فرض عقوبات ضد وحدات أخرى بجيش الاحتلال

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* المالية ترفض بيع أذون الخزانة للمرة الثانية
* موجة حارة لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تعلن الموعد والتفاصيل
* انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة في أقل من 24 ساعة.. تعرف عليها