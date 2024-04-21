جيش الاحتلال: لا معلومات عن فرض عقوبات أمريكية على كتيبة تابعة لنا

(مصراوي)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه لا تتوافر لديه أي معلومات عن فرض عقوبات أمريكية على كتيبة نيتسح يهودا التابعة للجيش.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه، بأنه سيتم فحص كل حادثة وكل ادعاء "وفق القانون" في حال اتضح لهم فرض واشنطن عقوبات على الكتيبة.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن وحدة نيتسح يهودا المستهدفة بالعقوبات تحارب في الوقت الحالي داخل قطاع غزة، قائلًا إنهم يحافظون "على قيم الجيش الإسرائيلي ومبادئ القانون الدولي".

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت عقوبات على وحدة نيتسح يهودا العسكرية والتي كانت تخدم في الضفة الغربية لارتكابها عدة مخالفات وانتهاكات في الضفة قبيل بدء الحرب في غزة.