توقف حركة الحافلات والقطارات في هولندا احتجاجًا على العنف ضد العاملين

أمستردام - (د ب ا)

توقفت حركة القطارات والحافلات ومترو الانفاق والترام لمدة ثلاث دقائق أمس السبت احتجاجا على زيادة العنف ضد العاملين في مجال النقل العام.

وخلال الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش) مساء أمس السبت، توقفت جميع وسائل النقل العام في البلاد، كما أغلقت جميع المحال في محطات السكك الحديدية .

كما توقفت العبارات أيضا في امستردام.

ووصف متحدث باسم السكك الحديدية الهولندية الاحتجاج بالناجح، قائلا " جميع القطارات توقفت بقدر ما استطعنا رؤيته".

وتحدث مدير نقابة " ويم أليرت" للعاملين في السكك الحديدية عن دلالة مهمة ، وقال " حتى إذا كانت دلالة رمزية ولا توقف العنف. يجب بذل المزيد، على سبيل المثال في هيئة دعم وحماية العاملين".

وتم إبلاغ الركاب بسبب توقف الخدمة خلال الاحتجاج.

ويشار إلى أن الاحتجاج جاء ردا على إساءة معاملة سائقة قطار منذ عام. فقد قام شباب بضربها وركلها ودفعها من على أحد السلالم.

وتم احتجاز صبي يبلغ من العمر 15 عامًا، لفترة من الوقت. كما تعرض سائق قطار للضرب.

ويشار إلى أن شركات النقل طالما اشتكت من تزايد العنف والعدوان الذي يستهدف العاملين بها. وقد تم تسجيل 1042 حادث عنف ضد العاملين في قطاع السكك الحديدية خلال العام الماضي فقط، بارتفاع بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.