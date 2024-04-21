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مسؤول إسرائيلي: أخلاق جيشنا أعظم من الجيش الأمريكي

11:16 ص الأحد 21 أبريل 2024

كتيبة نيتسح يهودا ارشيفية

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(مصراوي)

علق قائد كتيبة نيتسح يهودا، اليوم الأحد، على قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وحدته، قائلًا إن أخلاق الجيش الإسرائيلي "أعظم" من أخلاق الجيش الأمريكي، حسبما نقلت عنه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

ولاقى القرار الأمريكي الذي صدر أمس بفرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي تنديدًا إسرائيليًا واسعًا، حيث تم وصف القرار بـ "الإجراء الخاطئ".

وكان عضوا مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وجادي آيزنكوت، قد صرحا بأنه سيتم العمل على إيقاف القرار الأمريكي بحق الكتيبة التي وجهت لها اتهامات ارتكاب انتهاكات في الضفة الغربية.

كتيبة نيتسح يهودا الجيش الأمريكي عقوبات على الجيش الإسرائيلي
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