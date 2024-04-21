مسؤول إسرائيلي: سنعيق القرار الأمريكي بحق كتيبة نيتسح يهودا

(مصراوي)

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي جادي آيزنكوت، اليوم الأحد، إن قرار فرض عقوبات على كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي "إجراء خاطئ"، محذرًا من أن تل أبيب ستعمل على منع تنفيذ القرار.

وأضاف آيزنكوت، أن أي شكاوى بخصوص القوات الإسرائيلية يجب أن توجه إلى الساسة والمسؤولين العسكريين وليس للضباط والجنود.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على وحدة نيتسح يهودا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمتواجدة في الضفة الغربية المحتلة عقب ارتكابها عدة مخالفات.

وصرح عضو مجلس الحرب بيني جانتس، أنه سيعمل على منع تنفيذ القرار الأمريكي بحق الكتيبة الإسرائيلية.

