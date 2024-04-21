الصين ترفع التحذير من الفيضانات في مقاطعة جوانجدونج

بكين -(د ب ا)

رفعت هيئة المواجهة الطارئة للفيضانات في العاصمة الصينية بكين مستوى التحذير من الفيضانات إلى ثالث أعلى مستوى في مقاطعة جوانجدونج، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة لعدة أيام، بحسب ما قالته وزارة شؤون إدارة الطوارئ الصينية في بيان اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق بجنوب الصين، كما توقعت الوزارة حدوث فيضانات قوية على طول نهر بيرل، الذي يتدفق عبر جوانجدونج.

وأضافت الوزارة أن الحكومة المركزية أرسلت معدات وعمال من أجل السيطرة على تدفق الفيضانات.