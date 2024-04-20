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مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون مساعدات لتايوان مقترن بمساعدات أوكرانيا

11:10 م السبت 20 أبريل 2024

مجلس النواب الأمريكي

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واشنطن (د ب أ)

وافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار تهدف إلى مقاومة العدوانية الصينية ضد تايوان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

والإجراء الذي تمت الموافقة عليه بـ 385 مؤيدا مقابل رفض 34 صوتا في مساره الآن ليتم إرفاقه بمساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل في وقت لاحق من اليوم، على أن تتم إحالته إلى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن تتم الموافقة عليه الأسبوع المقبل.

ويمثل التصويت نهاية لجمود في المساعدات الأجنبية استمر في الكونجرس منذ أكتوبر عندما طالب النواب الجمهوريون المحافظون بمجلس النواب أن يتم اشتراط أي مساعدات بفرض قيود جديدة على الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقرر مايك جونسون رئيس مجلس النواب العمل مع الديمقراطيين للتغلب على عرقلة المحافظين للقرار، مخاطرا بمنصبه.

مجلس النواب الأمريكي مساعدات لتايوان مساعدات أوكرانيا
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