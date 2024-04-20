مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا

واشنطن (د ب أ)

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، بعد أشهر من تعطيل التصويت على مشروع القرار.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تعول على إصدار الولايات المتحدة موافقة سريعة على دعم أوكرانيا بالدفاع الجوي والمساعدة المالية في الحرب ضد روسيا.

وقالت بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في جزيرة كابري الإيطالية بالبحر المتوسط الخميس: "في هذه الأوقات العاصفة، هناك الآن إشارات من الجمهوريين في الولايات المتحدة تبعث على الأمل في أن الدعم لأوكرانيا يمكن أن يستمر بشكل مكثف. لقد دعونا لذلك بشكل مكثف".