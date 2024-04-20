أمريكا.. مجلس النواب يعتمد قانونًا يمهد لحظر "تيك توك"

مصراوي

اعتمد مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق "تيك توك" داخل الولايات المتحدة في حال لم تقطع الشبكة الاجتماعية ارتباطها بالشركة الأم "بايت دانس"، ومن ثم بالصين.

ويتهم المسؤولون الأمريكيون التطبيق، أنه يتيح للعاصمة الصينية "بكين" التجسس على قرابة 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة والتلاعب بهم.

وبالرغم من إقرار مجلس النواب الأمريكي للقانون، إلا إنه يتعين أن تتم المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ.