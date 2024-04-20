من 7 إلي 15 مليار دولار.. تطلعات لتعزير الاستثمارات التركية في مصر

مصراوي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، وزير الخارجية المصري سامح شكري بالعاصمة أنقرة.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان، عدد من الملفات جاء على رأسها الحرب في غزة والتعاون المشترك وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد شكري للرئيس التركي على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل لما يقرب من 7 مليار دولار عام 2023، مبدياً تطلع الجانب المصري للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

أوضح شكري أن زيارته إلى تركيا تأتي في إطار الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركي؛ تلبية لدعوة الرئيس التركي لعقد الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن تطلعه لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة أنقرة بأقرب وقت ممكن، مشيدا بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

كذلك شدد أردوغان خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري بأنقرة، على ضرورة الارتقاء بالعلاقات المصرية التركية على جميع الأصعدة، وخصوصا فيما يتعلق بتنسيق المواقف والتشاور المستمر اتصالاً بمختلف القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي.