مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط



جنيف (د ب أ)

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس في أعقاب ما يُشتبه أنه هجوم إسرائيلي على إيران في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس في جنيف: "نحث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في الموقف" دون أن يذكر إسرائيل أو إيران بالاسم.

وأضاف "نحن ندعو الدول الثالثة، خاصة تلك التي تتمتع بنفوذ، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان عدم حدوث مزيد من التدهور في الوضع بالغ الخطورة بالفعل".

وأضاف المتحدث أن المفوضية ليس لديها حاليا أي معلومات إضافية حول الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية على نطاق واسع أن إسرائيل أطلقت صاروخا واحدا على الأقل على إيران في وقت مبكر اليوم الجمعة. وقللت إيران من شأن التقارير وقالت إنه لم تقع أضرار واسعة.

وقال لورانس: "نحن قلقون للغاية بشأن التكلفة الإنسانية والمتعلقة بحقوق الإنسان المحتملة إذا أدى هذا التصعيد إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط".