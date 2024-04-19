كيف بدت الأجواء في إيران بعد الهجوم على أصفهان فجر اليوم؟

بي بي سي

تجمع آلاف الإيرانيين في طهران تأييدا للضربة غير المسبوقة التي نفذتها بلدهم ضد إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، بينما سادت مخاوف من بدء هجوم انتقامي توعدت به إسرائيل رداً على الهجوم غير المسبوق بالمسيرات والصواريخ على أراضيها.

وخيمت أجواء الهدوء في العاصمة طهران ومدينة أصفهان التاريخية الكبرى في وسط البلاد، حيث دوّت انفجارات منتصف ليل البارحة بتوقيت غرينتش، لكن السلطات الإيرانية ووسائل الإعلام الرسمية قللت من أهمية الانفجارات، موضحة أنها ناجمة عن تدمير الدفاعات الجوية "أجساما مشبوهة" في الأجواء على مقربة من قاعدة عسكرية، فيما لم يتم الحديث عن وقوع ضحايا أو أضرار.

واستؤنفت الملاحة الجوية بعد تعليقها لساعات، وأعيد فتح عدد من المطارات من بينها مطاري طهران.

وخرجت تظاهرات عقب صلاة الجمعة في طهران وعدد من المدن شارك فيها آلاف من أنصار الحكومة، الذين رفعوا خلالها أعلام إيرانية وفلسطينية وأعلام حزب الله اللبناني، وهتفوا بشعارات مناهضة للغرب.

ودعت عدة دول من بينها الصين رعاياها إلى التزام الحذر بسبب أوضاع أمنية "تتطور بسرعة"، بينما أوصت دول أخرى - مثل فرنسا - رعاياها بـ"مغادرة إيران موقتا" بعد الهجوم على إسرائيل الأسبوع الماضي.