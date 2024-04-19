المستشار الألماني يحذر من التصعيد في الشرق الأوسط

جزيرة نوردرناي- (د ب أ)

حذر المستشار الألماني، أولاف شولتس ضد مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال شولتس اليوم الجمعة "يجب على الجميع التأكيد الآن وفي المستقبل القريب من عدم حدوث المزيد من التصعيد في الحرب".

وشدد على أن الموقف الذي يحث على ممارسة ضبط النفس، تطالب به ألمانيا وحلفاؤها، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات حول تقارير بشأن هجمات إسرائيلية على أهداف في إيران.

وأقر شولتس اليوم الجمعة فقط بـ"النشاط العسكري الجديد" الليلة الماضية. ولم تعلق إسرائيل بشكل علني على الهجوم المذكور.

وأصدر شولتس تصريحاته ، أثناء حضوره مؤتمر للحزب "الديمقراطي الاشتراكي" الذي ينتمي إلى يسار الوسط، على جزيرة نوردرناي الألمانية في بحر الشمال.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الجمعة أن إسرائيل أطلقت صاروخا واحدا على الأقل، على إيران، ردا على هجوم طهران الواسع على الدولة العبرية مطلع الأسبوع الجاري .

ولم يكن هناك في بادئ الأمر أي تقارير عن حدوث أضرار، لكن الكثير بشأن حجم وطريقة وهدف الهجوم الإسرائيلي المشتبه به مازال غير واضح.

ولم تعلق وزارتا الدفاع الإسرائيلية والأمريكية بعد.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مسؤولين إسرائيليين اثنين وثلاثة مسؤولين حكوميين إيرانيين لم تكشف عنهم ، أكدوا الهجوم الصاروخي، لكن شبكات "سي.إن.إن" و"إيه.بي.سي نيوز" ووسائل إعلام أخرى ذكرت أن إسرائيل نفذت عملية عسكرية.

كانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.