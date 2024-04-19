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BBC

بعد الهجوم الإسرائيلي.. إيران تكشف حقيقة تعرض المنشآت النووية لأضرار

07:03 ص الجمعة 19 أبريل 2024

منشأة نووية إيرانية-أرشيفية

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وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، أن المنشآت النووية الإيرانية لم تتعرض لأي ضرر، وأن المنشآت النووية القريبة من أصفهان "آمنة تماما".

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن "مصادر موثوقة" أنّ "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة حول وقوع حادثة في هذه المنشآت غير صحيحة".

يأتي ذلك فيما أفاد تلفزيون العالم الإيراني، بأن أصوات الانفجارات في تبريز ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي ولا انفجارات على الأرض في المدينة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبيرين، تأكيدهما أن إسرائيل تقف وراء الهجوم على إيران فجر اليوم.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن الهدف الذي تم قصفه في إيران هو مطار عسكري يتواجد تحديدا في منطقة أصفهان.

وأعلنت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاع الجوي أسقط 3 مسيرات صغيرة في أجواء مدينة أصفهان فجر الجمعة.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" NBC News عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته القول إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة على إيران. لكن المصدر أكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة.

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