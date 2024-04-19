السفارة الأمريكية في القدس تحذر موظفيها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران



مصراوي

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس، تنبيهًا أمنيًا إلى موظفيها وأفراد أسرهم بتقييد سفرهم إلى مناطق تل أبيب وبئر السبع والقدس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وحسب ما نشرته صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل العبرية، فإن السفارة الأمريكية في القدس حذرت الموظفين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب التنقل والسفر بين المدن الثلاث.

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن إسرائيل نفذت هجوما جويا على مواقع إيرانية في ساعات مبكرة من صباح الجمعة.

ووفقا لما نقلته شبكة CNN عن مسؤول أمريكي، بأن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، يوم الجمعة (بتوقيت إيران المحلي)، مؤكدا على أن الهدف "ليس نوويا".

فيما نقلت فوكس نيوز عن مصدر عسكري أمريكي، أن نطاق الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على إيران كان محدودا.

وفي وقت سابق، قالت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاع الجوي أسقط 3 مسيرات صغيرة في أجواء مدينة أصفهان فجر الجمعة.