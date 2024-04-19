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تقارير: سماع دوي انفجارات بإقليم أصفهان الإيراني

04:58 ص الجمعة 19 أبريل 2024

سماع دوي انفجارات بإقليم أصفهان الإيراني-أرشيفية

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طهران-( د ب أ):

أفادت وسائل إعلام إيرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان جنوبي طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

ومن جانبها أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن مسؤولا أمريكيا أكد لها أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران. ولم يتمكن المسؤول من تأكيد ما إذا كان تم أيضا قصف مواقع سورية وعراقية خلال الهجوم.

وجرى تفعيل النظام الجوي في إقليم أصفهان، كما أعلنت شركة الملاحة الجوية الإيرانية تعليق الرحلات الجوية غرب وشمال غرب وجنوب غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

كما قالت وكالة مهر الإيرانية أن سلطات الطيران الإيرانية ألغت رحلات الطيران في مطار الخميني حتى العاشرة والنصف صباحا وعلقت الرحلات في مطارات بطهران و أصفهان وشيراز.

وأفادت وكالة "فارس" بأن الدفاعات الجوية تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية شمال غرب المدينة.

ويأتي الحادث في ظل ارتفاع حدة التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

سماع دوي انفجارات بإقليم أصفهان الإيراني مطار أصفهان انفجارات وحرائق
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