أمريكا تعرب مجددا عن قلقها إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح

واشنطن (د ب أ)

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الخميس، أن مسؤولين أمريكيين التقوا قادة إسرائيليين لبحث الوضع في مدينة رفح المحاصرة بجنوب قطاع غزة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد بشن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة حاليا بمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من الهجمات الإسرائيلية على أنحاء أخرى من قطاع غزة.

ودعت الولايات المتحدة وألمانيا وحلفاء آخرون لإسرائيل إلى ضبط النفس وحذروا من تداعيات شن هجوم مباشر على رفح التي تقع على الحدود مع مصر.

ورفض كيربي التعليق على المحتوى الدقيق للمحادثات أو تحديد أسماء المشاركين، قائلا إنه سيقدم تفاصيل بمجرد انتهاء الاجتماعات.

وقال كيربي للصحفيين في واشنطن إن "الهدف الرئيسي هو في الواقع الحديث عن رفح... وكذلك مشاركة مخاوفنا المستمرة بشأن شن هجوم بري واسع هناك".