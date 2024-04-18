الرئيس الكيني: تشكيل فريق تحقيق لكشف سبب تحطم مروحية عسكرية ومقتل قائد قوات الدفاع

نيروبي (د ب ا)

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الخميس، أنه في أعقاب تحطم مروحية عسكرية ومقتل قائد قوات الدفاع وعدد من المسؤولين العسكريين، قامت قوات الدفاع الكينية بتشكيل فريق تحقيق للتعرف على سبب وقوع الحادث.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الكينية عن روتو قوله: إن مقتل أوجولا أثار مشاعر أليمة لديه وللكينيين بشكل عام

ووصف روتو مقتل أوجولا بأنها نهاية لجنرال بارز فقد حياته وهو على رأس عمله وفي أثناء خدمة بلاده.

ويعد أوجولا صاحب أقصر مدة خدمة كرئيس لهيئة أركان الجيش الكيني، حيث تولى منصبه في 29 أبريل 2023، خلفا للجنرال المتقاعد روبرت كيبوتشى، بحسب صحيفة ذا ستار.

كان الرئيس الكيني قد أكد مقتل الجنرال فرنسيس أوجولا مع تسعة آخرين من المسؤولين العسكريين في منطقة "ماراكويت إيست"، مشيرا إلى أن اثنين من المسؤولين العسكريين نجيا من الحادث، ويتلقيان العلاج في نيروبي.

وأعلن روتو حالة الحداد الوطني لثلاثة أيام اعتبارا من غد الجمعة على إثر مقتل الجنرال فرنسيس أوجولا وعدد من مرافقيه في حادث تحطم مروحية عسكرية.