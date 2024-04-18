أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان محادثات بشأن الهجوم على رفح

مصراوي

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، إن مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل سيجتمعون اليوم لمناقشة الهجوم البري على رفح.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن لا تزال لديها مخاوف من الخسائر بين المدنيين التي يمكن أن يسببها الاجتياح الإسرائيلي لرفح.

ونفى المسؤولون الأمريكيون التقارير التي تشير إلى أن واشنطن وافقت على اجتياح رفح مقابل تراجع إسرائيل عن الرد على الهجوم الإيراني.

وكشف المسؤولون الأمريكيون أن هذا الاجتماع المقرر عقده اليوم هو الثاني من نوعه، إذ تم تأجيل لقاء شخصي كان من المفترض عقده في واشنطن الأسبوع الجاري بسبب الهجوم الإيراني.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان هو من سيترأس الجانب الأمريكي المشارك في الاجتماع الافتراضي، بينما سيقود الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أنه تم عقد عدة اجتماعات على مستويات منخفضة خلال الأسابيع الماضية، لمناقشة خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم على رفح وكذلك المقترحات الإنسانية.

ولفت مسؤول أمريكي إلى أن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي تضمنت عملية بطيئة وتدريجية بعدد من الأحياء في رفح سيقوم بإخلائها مسبقا، عوضا عن اجتياح شامل للمدينة الواقعة جنوبي غزة.