البنتاجون: الرد على الهجوم الإيراني قرار إسرائيلي ولا نريد تصعيدًا

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجنرال بات رايدر، اليوم الأربعاء، إن الرد على إيران هو قرار سيادي لإسرائيل و"نحن على تواصل مستمر".

وأشار رايدر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن البنتاجون على اتصال مع إسرائيل وبقية شركائها حتى لا ترى اتساعا للصراع، مشددا على أن الرد على الهجوم الإيراني قرار إسرائيلي ولا تريد البنتاجون تصعيدا.

وأكد رايدر أن البنتاجون لن تتردد في الدفاع عن إسرائيل وستعمل على حماية قواتها في المنطقة، مشيرا إلى أن الدفاع الأمريكية ركزت على العمل مع شركائها في المنطقة حتى لا تتحول التوترات لحرب إقليمية.

وأوضح رايدر أن ما قامت به إيران هجوم واسع النطاق غير مسبوق من داخل الأراضي الإيرانية، لافتا إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى سلسلة اتصالات لخفض التصعيد حتى لا تتوسع الحرب.

ولفت رايدر إلى أن التوترات مرتفعة منذ هجوم حماس وأن البنتاجون تنشط دبلوماسيا وعسكريا لتعزيز دفاعاتها، مؤكدا أن الوزارة الأمريكية تتفهم الحاجة الإسرائيلية للقضاء على حماس ومنعها من تكرار ما حدث في 7 أكتوبر.

وشدد المتحدث باسم البنتاجون، على أن الوضع الإنساني خطر في غزة، منوّها إلى أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين يتواصلون مع الإسرائيليين بشأن عملية محتملة في رفح.

وكشف رايدر أن المؤشرات الأولية جيدة بشأن استجابة الإسرائيليين لطلبات البنتاجون بشأن أي عملية في رفح.

وأفاد رايدر بأن الحوثيين استهدفوا سفنا لأكثر من 50 دولة وقتلوا مواطني دول غير منخرطة بحرب غزة، مشيرا إلى أن هدف البنتاجون الوحيد هو فتح ممر البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة البحرية.