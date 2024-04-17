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BBC

سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة: العضوية الكاملة لن تساعد الفلسطينيين على إقامة دولة

02:12 م الأربعاء 17 أبريل 2024

ليندا توماس جرينفيلد

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واشنطن - (ا ف ب)

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد الأربعاء إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في سول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت "لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها. أن حل الدولتين يمضي قدما". وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بشكل قاطع إن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

ليندا توماس جرينفيلد واشنطن الأمم المتحدة

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