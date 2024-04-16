الخزانة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لفرض عقوبات على إيران

(مصراوي)



ٌقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الخزانة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لفرض عقوبات جديدة على إيران عقب هجومها على إسرائيل.

وأفادت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن العقوبات تأتي جراء الهجوم الإيراني على إسرائيل باستخدام المسيرات والصواريخ.

وأضافت جانيت، بأن الأفعال الإيرانية قد تسبب في حدوث تداعيات اقتصادية إضافة إلى تهديدها لاستقرار الشرق الأوسط.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد بحث مع قادة مجموعة الـ7 سبل الرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل، وذلك بحسبما ذكر منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنها لن تشارك في أي هجوم عسكري يستهدف إيران للرد على الهجوم على إسرائيل.

من جانبها هددت إسرائيل بالعمل على عزل إيران دبلوماسيًا، إضافة للتخطيط للرد على هجوم السبت الماضي.