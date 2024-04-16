قراصنة دوليون يخترقون بيانات حساسة في إسرائيل

(مصراوي)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن قراصنة دوليون أنشأوا موقعا إلكترونيا لنشر تسريبات حصلوا عليها من اختراق بيانات حساسة في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن القراصنة تمكنوا من نشر آلاف الوثائق التي قالوا إنهم حصلوا عليها بعد اختراق أنظمة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة، أن المجموعة قاموا باختراق أنظمة مرتبطة بوزارة العدل الإسرائيلية ومنشأة الأبحاث النووية في مفاعل ديمونا.

وكانت إسرائيل قد تعرضت لهجومًا سيبرانيًا من قبل مجموعة إلكترونية إيرانية تدعى "حنظلة" أثناء الهجوم الذي استهدفها السبت.

وقالت المجموعة، إنها أرسلت مئات الآلاف من رسائل التهديد إلى المستوطنين الإسرائيليين.

وتوعدت إسرائيل إيران بالرد على الهجوم الذي استهدفها السبت الماضي والذي جاء في إطار الرد على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.