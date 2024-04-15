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BBC

لبنان يدعو لوقف التصعيد في الشرق الأوسط واحترام القانون الدولي

10:40 ص الإثنين 15 أبريل 2024

لبنان

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أ ش أ

دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط والتهديد بشن الحرب والأعمال العسكرية الانتقامية بأشكالها كافة، والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ لتجنب تبعات انفجار الشرق الأوسط برمته، مما يهدد السلم والأمن الإقليميين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الاثنين أنها "تتابع بقلق شديد الأحداث والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، بعد أن وصلت المنطقة برمتها إلى حافة الهاوية.

يتزامن ذلك مع استمرار الحرب على غزة للشهر السابع، وعدم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2728 لوقف الحرب في غزة، وتعثر العودة إلى المسار السياسي المبني على حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

هذا المحتوى من

Asha
لبنان الشرق الأوسط القانون الدولي الخارجية اللبنانية

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