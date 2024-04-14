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BBC

وزير الخارجية السوري: الرد الإيراني على إسرائيل "مشروع"

06:43 م الأحد 14 أبريل 2024

فيصل المقداد

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طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأحد، إن رد إيران على الغارة التي نُفذت على المبنى التابع لسفارتها في دمشق هو "حق مشروع"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وأكد المقداد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، على أن "الرد الإيراني على الكيان الصهيوني هو حق مشروع للدفاع عن النفس".

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان لوزارة الخارجية السورية قوله إن "الضربات الإيرانية على أهداف عسكرية إسرائيلية جاءت في إطار ممارسة إيران لحقها في الدفاع عن النفس".

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