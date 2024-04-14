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BBC

حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في هجوم إسرائيلي على بلدة الخيام

05:14 م الأحد 14 أبريل 2024

حزب الله اللبناني

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(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، مقتل أحد عناصره، خلال استهداف إسرائيلي لبلدة الخيام جنوبي لبنان.

يأتي ذلك في ظل استمرار تبادل الرشقات الصاروخية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن ما أسماها حزب الله حرب "الإسناد" لتخفيف الضغط عن قطاع غزة.

وكانت إيران قد بدأت هجمات على إسرائيل في إطار الرد على استهداف قنصليتها في دمشق، والذي استخدمت عشرات المسيرات والصواريخ الباليستية والكروز في إطار عملية الرد.

وأعلنت إسرائيل أنها تمكنت من صد 99% من إجمالي الهجمات الإيرانية، فيما قالت إيران إنها صواريخها نجحت في تحقيق نصف أهدافها.

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