الخارجية الإسرائيلية: تل أبيب لها حق الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الإيراني

مصراوي

أكدت إسرائيل أن لتل أبيب الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الجوي الإيراني عليها ليلة السبت، مؤكدة ضرورة أن تدفع إيران ثمن عدوانها”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "الثمن الأولي" يجب أن يكون الاعتراف الفوري بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، فضلًا عن فرض عقوبات جديدة ضد إيران، وخاصة تلك التي تستهدف برنامج طهران للصواريخ الباليستية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية، أن "الليلة الماضية، شنت إيران هجومًا واسع النطاق وغير مسبوق – يتكون من مئات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية – ضد إسرائيل".

ولفتت إلى أن هذا الهجوم يثبت ما تقوله إسرائيل منذ سنوات: إيران هي التي تقف وراء الهجمات في المنطقة، وهي أيضًا أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي والنظام العالمي".

وأوضحت أن الجماعات المدعومة من إيران في العراق، والحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، جميعهم "أكملوا" الهجوم الإيراني بهجماتهم الجوية على إسرائيل، مشيرةً إلى أنه "مثل أي دولة أخرى، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجوم الإيراني الضخم"

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب دافعت بنجاح عن نفسها ضد العدوان الإيراني وستواصل القيام بذلك في المستقبل.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.