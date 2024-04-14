البيت الأبيض: واشنطن لن تشارك في الرد الإسرائيلي على إيران

(مصراوي)

صرح البيت الأبيض، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم على إيران.

وتوعدت إسرائيل بالرد في وقت ومكان مناسب على الهجوم الإيراني الذي بدأ أمس السبت باستخدام مئات المسيرات والصواريخ الباليستية والكروز، مشيرة إلى أنها تمكنت من صد 99% من الهجمات الإيرانية تجاه إسرائيل.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن بايدن أقنع نتنياهو بالتراجع عن هجومًا ضد إيران، مشيرة إلى توجيه نتنياهو أوامر لعدد من الطائرات بالعودة من هجومها المقرر على إيران.

وقالت إيران إن هجومها جاء في إطار الرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق والذي نتج عنه مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني.