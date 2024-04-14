نتنياهو يطلب من وزرائه عدم الإدلاء بأي تصريحات بشأن إيران

(مصراوي)

ٌقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، طلب من وزراء حكومته عدم الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات صحفية بشأن إيران.

ووصفت إسرائيل الهجوم الإيراني بالتجاوز للخطوط الحمراء، متوعدة بالرد في وقت ومكان مناسب دون تحديد نطاق ذلك الرد.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمكن من إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي جو بايدن من التراجع عن الهجوم على إيران، مشيرة إلى نتنياهو أمر عشرات الطائرات بالعودة بينما كان في طريقها إلى إيران.

وشنت إيران هجومًا مركبًا على إسرائيل أمس السبت ضمن عملية أطلقت عليها اسم "الوعد الحق" جاءت للرد على الاستهداف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق ما تسبب في مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني.