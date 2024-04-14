خارجية التشيك تدين هجوم إيران على إسرائيل

براغ- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية التشيكية هجوم إيران على إسرائيل، الذي بدأ في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "التشيك تدين بشدة السلوك المزعزع للاستقرار من جانب إيران ووكلائها ، الذين قرروا مهاجمة إسرائيل"، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي "نؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. سلوك إيران العدائي على المدى الطويل يمنع منطقة الشرق الأوسط من العيش في سلام وأمن".

كما أعرب رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا عن دعمه لإسرائيل، حيث كتب على منصة "إكس" في بيان له "نقف بثبات خلف إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها"

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مساء أمس السبت أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

ونشر الحرس الثوري بيانا أشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي، محذرا الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بالمصالح ينتج عنه رد إيراني حاسم.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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