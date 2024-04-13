رويترز: الأردن تستعد للتصدي للطائرات الإيرانية التي تنتهك مجالها الجوي



مصراوي

قالت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن مسؤولين أمنيين أردنيين، إن سلاح الجو الأردني يستعد للتصدي لأية طائرة إيرانية تنتهك مجاله الجوي.

وهددت إيران الدول المجاور لإسرائيل من محاولة فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، محذرة إياها من أنها ستعاقب هي الأخرى.

وأعلنت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، انطلاق موجة ثالثة من المسيرات الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت، إنه من المتوقع بدء وصول مسيرات إيران إلى أهدافها عند الثانية بعد منتصف الليلة إذا لم تسقط.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم السبت، إنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة "الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا".

وأوضح الحرس الثوري في بيانه، أن العملية نُفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت، اليوم السبت، إن هناك توقعات بانطلاق صواريخ بالستية من إيران نحو إسرائيل فجر اليوم.

سبق وأن وقالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين، اليوم السبت، إن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن المسيرات التي أطلقتها إيران في طرقها إلى إسرائيل وربما تستغرق ساعات للوصول إلى أهدافها.

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