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BBC

حماس: سلّمنا للوسطاء ردنا على المقترح الذي تسلّمناه يوم الإثنين الماضي

08:02 م السبت 13 أبريل 2024

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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مصراوي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، اليوم السبت، إنها سلمت للوسطاء في مصر وقطر رد الحركة على المقترح الذي تسلمته يوم الإثنين الماضي.

وجددت حماس تأكيدها على تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب الفلسطيني بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين وتكثيف دخول المساعدات.

كما أكدت الحركة الفلسطينية استعدادها لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.

من جانبه، زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن حماس هي العائق الوحيد أمام إطلاق سراح الأسرى وليس أي عامل من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن حركة حماس تطالب بوقف الحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحكومة والجيش متحدون في رفض ذلك.

وادّعى مكتب نتنياهو، أن حماس ترفض أي اتفاق لإطلاق سراح الأسرى على الرغم من التفويض الواسع الذي حصل عليه فريق التفاوض الإسرائيلي في هذا الشأن.

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