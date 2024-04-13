ألمانيا تورد نظام دفاع جوي آخر طراز باتريوت إلى أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم السبت اعتزامها توريد نظام دفاع جوي آخر طراز باتريوت من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا، وقالت إن من المقرر تسليم هذا النظام إلى كييف دون إبطاء.

كانت ألمانيا وردت حتى الآن نظامين من هذا الطراز إلى أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن نظام باتريوت أثبت جدواه في الحرب "ضد العدوان الروسي"، مشيرة إلى أنه يجب النظر إلى خطوة التوريد في إطار الجهود المشتركة المكثفة التي يبذلها وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك للترويج لدى الشركاء لتوريد المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

ونقل بيان وزارة الدفاع عن بيستوريوس قوله إن " الإرهاب الروسي ضد المدن الأوكرانية والبنية التحتية للبلاد يؤدي إلى معاناة لا يمكن حصرها"، كما أنه يهدد إمدادات الطاقة الخاصة بالسكان ويدمر منشآت صناعية مهمة للاستعداد العملياتي للقوات المسلحة الأوكرانية.