بعد احتجازها سفينة حاويات.. وزير خارجية إسرائيل يدعو إلى فرض عقوبات على إيران

تل أبيب- (د ب أ)

قال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات ذات صلة بإسرائيل في مضيق هرمز، أن طهران تمارس القرصنة ويجب فرض عقوبات عليها عن قيامها بـ"عملية قرصنة".

وقال كاتس "نظام آية الله خامنئي نظام إجرامي، يدعم جرائم حماس ويجري الآن عملية قرصنة، في انتهاك للقانون الدولي"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وأضاف "أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني على الفور، منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران الآن".

وكانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد احتجزت سفينة حاويات في الخليج، بزعم أنها مرتبطة بإسرائيل.

وتظهر صورة وزعتها وكالة تسنيم ، التي تعتبر الناطقة بلسان الحرس الثوري الإيراني، جندي كوماندوز يهبط من طائرة مروحية عسكرية على ظهر السفينة.

ولم تتوفر معلومات إضافية في البداية.

كانت الوكالة البحرية "يو كيه إم تي أو"، وهي جزء من البحرية البريطانية، قد أبلغت سابقًا عن الحادث دون ذكر اسم إيران. وأضافت أن الحادث وقع على بعد نحو 50 ميلا بحريا شمال شرق مدينة الفجيرة الساحلية في الإمارات العربية المتحدة.

كانت البحرية الإيرانية قد احتجزت ناقلات نفط وسفن حاويات في هذه المياه في الماضي.

وتشهد المنطقة توترات عسكرية أعلى مما كانت عليه منذ سنوات.

في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل الجاري، والتي قُتل فيها ضابطان برتبة عميد، هددت القيادة في طهران إسرائيل بالانتقام.