البحرية البريطانية تضبط مخدرات قيمتها نحو 33 مليون أسترليني في المحيط الهندي



لندن- (د ب أ)

ضبطت البحرية الملكية البريطانية مخدرات غير قانونية تبلغ قيمتها 33 مليون جنيه استرليني (41 مليون دولار) من مهربي مخدرات في الشرق الأوسط.

وخلال عمليتين في أقل من 24 ساعة، ضبطت السفينة "اتش ام اس لانكستر" 7 ,3 طن من المخدرات غير القانونية، ومن بينها الهيرويين والكريستال ميث والحشيش من مهربين في المحيط الهندي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن وزير الدفاع جرانت تشابس قوله إن تحركات طاقم السفينة وجهت "ضربة حاسمة للشبكات الإجرامية".

وكانت السفينة تقوم بـأول دورية أمنية لها في أعقاب فترة تدريب عندما رصدت مروحيتها سفينة مثيرة للشكوك.

واستمرت العملية الأولى ثماني ساعات، قامت خلالها قوات البحرية الملكية من الفرقة "42 كوماندو" بتأمين القارب، وسمحت لبحارة السفينة لانكستر بالصعود إلى السفينة ومصادرة نحو 100 حزمة تحتوي على الهيروين والكريستال ميث.

وبعد أقل من 24 ساعة، ضبط عناصر الكوماندوز وبحارة من السفينة لانكستر 4ر2 طن من الحشيش، بعدما تحركت سفينة البحرية الملكية ومروحيتها لرصد وتعقب قارب آخر مشتبه به طوال الليل.