عمدة برلين: مؤتمر فلسطين لا يطاق

برلين - (د ب أ)

انتقد عمدة برلين كاي فيجنر، اليوم الجمعة، التخطيط لعقد "مؤتمر فلسطين" في العاصمة الألمانية برلين، معلنا تدخلا حاسما للشرطة حال صدور تصريحات معادية للسامية.

وقال فيجنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "انعقاد ما يسمى بمؤتمر فلسطين في برلين أمر لا يُطاق".

وأضاف فيجنر: "نحن لا نتسامح في برلين مع معاداة السامية والكراهية والتحريض ضد اليهود. لذلك ستتخذ شرطة برلين إجراءات صارمة في حال صدور تصريحات أو وقوع جرائم معادية للسامية في هذا الاجتماع".

ومن المقرر أن تبدأ الفعالية المؤيدة للفلسطينيين تحت شعار "نحن نتهم" اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل. وذكر المنظمون على موقعهم الإلكتروني صباح اليوم أن المؤتمر سينعقد في شارع جيرمانيا شتراسه بحي تيمبلهوف في برلين.

وظل مكان الفعالية المؤيدة للفلسطينيين سرا لأسابيع. وأكد المنظمون أنه "لن يُسمح بالدخول إلا لمن يحمل تذكرة سارية".

واستعدت الشرطة لمظاهرات ومسيرات عفوية متعلقة بالمؤتمر. وأعلنت الشرطة أنها تدرس إمكانية فرض قيود على عقد المؤتمر.