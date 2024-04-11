روسيا.. إحباط خطة للهجوم على معبد يهودي في موسكو

موسكو - (د ب أ)

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، للتخطيط لشن هجوم "إرهابي" على أحد المعابد اليهودية في موسكو وقيامه بشراء مكونات لصنع عبوة ناسفة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس، عن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز المخابرات قوله: "قمع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الأنشطة الإجرامية لمواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، خطط لارتكاب هجوم إرهابي في مؤسسة دينية يهودية في موسكو خلال تجمع جماهيري للمواطنين".

وأشار البيان إلى أنه عند اعتقاله أبدى مقاومة مسلحة وتم تحييده بإطلاق النار.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام خلال التفتيش في مكان إقامة الإرهابي، الذي كان يستعد لتنفيذ هجوم على كنيس يهودي في موسكو.