الرئيس الأوكراني يحث الغرب على تقديم مزيد من المساعدات الدفاعية الجوية خلال زيارته لليتوانيا

فيلنيوس - (د ب ا)

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لمواجهة الهجمات الجوية الروسية، وذلك خلال زيارته إلى ليتوانيا

وقال اليوم الخميس بعد لقاء نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا في فيلنيوس " بالنسبة لنا، الدفاع الجوي هو الأولوية الأولى". كما سيشارك زيلينسكي في قمة لما يطلق عليهم دول مبادرة البحار الثلاثة.

وأشار زيلينسكي إلى الهجمات الصاروخية الروسية التي وقعت خلال الليل في مناطق خاركيف وأوديسا و زابوريجيا وكييف. وأكد " بالنسبة لنا، هذا أكبر تحدي اليوم".

ويعتزم زيلينسكي خلال اللقاء المقرر في فيلينوس مناقشة تقديم مزيد من مساعدات الأسلحة لبلاده مع رؤساء دول مبادرة البحار الثلاثة.

ويشار إلى أن مبادرة البحار الثلاثة تجمع 13 دولة أوروبية متمركزة على محور شمال-جنوب بين بحار البلطيق و الأدرياتيكي والأسود.