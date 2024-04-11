قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يصل إسرائيل وسط مخاوف من تهديدات إيرانية

تل أبيب - (د ب أ)

أفاد راديو إسرائيل بأن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال الأمريكي مايكل إريك كوريلا، وصل إسرائيل اليوم الخميس، وسط مخاوف من هجوم عسكري وشيك من جانب إيران.

ويأتي وصول كوريلا عقب تهديد من جانب آية الله علي خامنئي، قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، أن إيران سوف تنتقم من هجوم على مبنى ملحق بسفارتها في دمشق مطلع الشهر والذي جرى نسبه لإسرائيل.

ووجه خامنئي تهديدا على الفور بعد الهجوم وكرره أمس الأربعاء، في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر. وأشار فيه إلى "أن الكيان الصهيوني الشرير أضاف خطأ آخر إلى أخطائه بالهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا وعليه أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك"، مبينا: "القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه جرى التخطيط لزيارة قائد القوة المركزية الأمريكية كوريلا، قبل هجوم دمشق وتتعلق في الأساس ببناء رصيف على ساحل غزة لإنزال المساعدات الإنسانية.

ومن المرجح الآن أنه سيتم مناقشة التهديدات الإيرانية والرد الأمريكي مع القادة الإسرائيليين. ووفقا للتقرير، سوف يلتقي كوريلا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء، أن "التزامنا تجاه أمن إسرائيل على خلفية تلك التهديدات من إيران ووكلائها صارم. دعوني أقولها مجددا صارم".

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تعليمات خاصة فيما يتعلق بهجوم محتمل.