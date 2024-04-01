إعلان

BBC

الكويت تعيد إصدار تصاريح العمل للمصريين بعد توقف دام عام ونصف

10:30 م الإثنين 01 أبريل 2024

الكويت تعيد إصدار تصاريح العمل للمصريين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الكويت ( د ب أ )

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل للمصريين وفقاً للمادة (18) للعمل بالقطاع الأهلي.

ونقلت جريدة «الجريدة» الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، عن مصادر القول أن "القوى العاملة" اشترطت للموافقة على منح التصريح ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.

وكانت "القوى العاملة" و"شؤون الإقامة" بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقاً للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.

كان وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد الصباح قد أصدر قرارا بإيقاف تصاريح العمل للمصريين منذ عام ونصف على خلفية الحديث حول بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية .

الكويت تصاريح العمل المصريين العمل بالكويت فهد اليوسف

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سلطنة عمان تُدين قصف القنصلية الإيرانية في دمشق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

عاجل - السيسي والعاهل الأردني يحذران من عواقب العملية العسكرية في رفح الفلسطينية
رمضانك في خيمة| زلزال المغرب قضى على رمضان بالدواوير.. "المسجد دمر ومات الإمام"
* أجواء حارة بهذه المناطق.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة
* سودانيون على طريق الواحات.. كيف يقضي الهاربون من نار الحرب رمضان في مصر؟