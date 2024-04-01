جهاز الأمن الروسي يعتقل المزيد من الأشخاص بعد هجوم كروكوس

موسكو (د ب أ)

احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) المزيد من الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مجمع كروكوس سيتي في شمال غرب موسكو قبل أكثر من أسبوع.

وأعلن الجهاز اليوم الإثنين، احتجاز أربعة أجانب متورطين بشكل مباشر في تمويل وتجهيز الإرهابيين، في جمهورية داغستان الروسية بشمال القوقاز.

كان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

كما عرضت وسائل الإعلام الحكومية مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يقول فيه رجل لم يتسن التعرف عليه، إنه سلم الأسلحة الخاصة بمهاجمة مجمع كروكوس سيتي لمنفذين من العاصمة الداغستانية محج قلعة.

ولم يتسن التحقق من مصداقية الفيديو. وعقب الهجوم الذي وقع على المجمع في 22 مارس الماضي، تردد أن عدد القتلى بلغ 144 قتيلا على الأقل وأكثر من 550 مصابا ولايزال بعض الأشخاص مفقودين.

وجرى احتجاز منفذي الهجوم الأربعة المشتبه فيهم ومتورطين آخرين بعد الهجوم الإرهابي. وأفادت وسائل إعلام بأن الرجال تعرضوا للتعذيب قبل الاعتراف.

وجرى احتجاز عدد من المشتبه فيهم في جمهورية طاجيكستان الواقعة بوسط آسيا.

كانت السلطات الروسية قد اتهمت أوكرانيا بالتورط في الهجوم، غير أن كييف نفت ذلك.