أوكرانيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على مقاطعة بيلجورود الروسية

موسكو - (د ب أ)

قال حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما بأكثر من عشر طائرات مسيرة على عشر مناطق بالمقاطعة .

وأضاف جلادكوف أن "عشر مناطق من أصل 21 منطقة في بيلجورود تعرضت للهجوم"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جلادكوف إنه تم استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ لمهاجمة منطقة بيلجورود، وكذلك مناطق بوريسوفسكي، وفالويسكي، وفولوكونوفسكي، وجرايفورونسكي، وجوبكينسكي، وكراسنوياروزسكي، وستاروسكولسكي، وشيبكينسكي، وياكوفليفسكي.

وأضاف جلادكوف أنه تم العثور على طائرة استطلاع مسيرة سقطت في منطقة نوفوسكولسكي.

وقال جلادكوف إن أضرارًا لحقت بما مجموعه 50 منزلا خاصا، بالإضافة إلى منشأة عامة و30 سيارة، مضيفا أن خط كهرباء في منطقة فالويسكي تضرر كذلك جراء الهجوم.

وقال جلادكوف، في وقت سابق، إن امرأة لقيت حتفها في القصف كما أصيب شخص مدني آخر.