صحة غزة تحذر من عواقب خروج مستشفى ناصر عن الخدمة

(مصراوي)

طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، المؤسسات الدولية والأممية ببذل مزيد من الجهود لإعادة تشغيل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحذرت صحة غزة في بيان من أن خروج مستشفى ناصر عن الخدمة جاء كضربة "قاضية" للخدمات الصحية داخل قطاع غزة.

ويعتبر مجمع ناصر الطبي هو ثاني أكبر مستشفى داخل قطاع غزة بعد مجمع الشفاء الطبي، والذي تركز عليه الضغط في الحصول على الخدمات الطبية بعد فقدانها شمال القطاع، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وحاصرت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي واقتحمته أمس الأحد، وأطلقت النيران بشكل كثيف وقصفت محيطه، كما قامت بتجريف محيط المستشفى.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد حذر من أن جميع الطواقم الطبية داخل المستشفى لا تستطيع الحركة في الوقت الحالي مع فرض قوات الاحتلال حصار محكم على المجمع.