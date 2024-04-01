أوكرانيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا الجيش الروسي منذ بداية الحرب

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 442 ألفا و880 جنديا، بينهم 710 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6986 دبابة، منها 20 دبابة أمس الأحد، و13321 مركبة قتالية مدرعة و11082 نظام مدفعية و1023 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و744 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8757 طائرة مسيرة، و2057 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و14752 من المركبات وخزانات الوقود، و1826 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.