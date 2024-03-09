مؤسسة إسبانية تعلن إبحار سفينة مساعدات من قبرص إلى قطاع غزة

وكالات

أعلنت مؤسسة OPEN ARMS الإسبانية، إبحار سفينة مساعدات من قبرص إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن تشغيل الممر البحري لنقل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة المحاصر، من قبرص قد يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وذلك عقب إصدار بيان مشترك مع نيقوسيا والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا يؤيد تفعيل الممر.

وأوضحت فون دير لاين في تصريحات من مدينة لارنكا الساحلية: "نحن قريبون جداً من فتح هذا الممر، ونأمل أن يكون ذلك في يومي السبت أو الأحد المقبلين، وأنا سعيدة جداً لرؤية إطلاق تجريبي أولي اليوم".

وجاء في بيان مشترك وقعه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات وعدد من الدول الأوروبية "توصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق البحر سيكون معقداً، وستواصل دولنا تقييم وتعديل جهودنا للتأكد من تقديم المساعدات بأكبر فعالية ممكنة".

وأضاف البيان: "بوسع هذا الممر البحري، أن يكون، ويتعين أن يكون، جزءاً من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة. وسنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، مع التأكيد على أنها تيسر عبور الطرق وتفتح معابر إضافية لتوصيل مساعدات أكبر لعدد أكبر من الناس".

وقبرص هي أقرب دول الاتحاد الأوروبي لغزة، إذ تبعد عنها نحو 370 كيلومتراً. وقد مارست ضغوطاً على مدى عدة أشهر لتدشين الممر، لكنها واجهت تحديات مثل الافتقار إلى البنية التحتية للموانئ في القطاع وقضايا أمنية.

ومن المقرر أن يرسل المطبخ المركزي العالمي، وهو منظمة خيرية، شحنة من المواد الغذائية من قبرص الجمعة، بدعم من الإمارات.