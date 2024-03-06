إعلان

BBC

المقاومة في العراق تستهدف مطار حيفا الإسرائيلي بطائرة مسيرة

12:18 ص الأربعاء 06 مارس 2024

ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


القاهرة- مصراوي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، قالت المقاومة الإسلامية في العراق: "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق بواسطة الطيران المسيّر، محطة الكهرباء في مطار حيفا بأراضينا المحتلة".

ويوم الأحد الماضي، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

مطار حيفا طائرة مسيرة المقاومة العراقية العراق الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الثلاثاء الكبير".. متى بدأ وأين تكمن أهميته للمرشحين بانتخابات الرئاسة الأمريكية؟

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الموت أقرب من الخبز.. رحلة البحث عن كيس طحين بشمال غزة
تدير 88% من سوق تصدير الطاقة النووية.. ماذا نعرف عن الشركة المنفذة لمشروع الضبعة؟
شبورة وفرص لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)