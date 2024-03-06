المقاومة في العراق تستهدف مطار حيفا الإسرائيلي بطائرة مسيرة



القاهرة- مصراوي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، قالت المقاومة الإسلامية في العراق: "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق بواسطة الطيران المسيّر، محطة الكهرباء في مطار حيفا بأراضينا المحتلة".

ويوم الأحد الماضي، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".