سيناتور أمريكي: حان الوقت لاتخاذ موقفًا صارمًا مع حكومة نتنياهو بشأن كيفية إدارتها للحرب

مصراوي

قالت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، اليوم الثلاثاء، إن حلفاء الرئيس جو بايدن بالكونجرس يسعون لإبلاغه أن سلوك رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس في مصلحة واشنطن.

بينما أوضح السيناتور الديمقراطي كريس كونز، أن الوقت حان لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع حكومة نتنياهو بشأن كيفية إدارتها للحرب.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن السيناتور كريس ميرفي، قوله إن هناك خطر متزايد من تباين المصالح بين واشنطن وتل أبيب ما لم يغير نتنياهو مساره، مؤكدا أنه في حال لم يكن هناك تغيير في سياسة إسرائيل فإن مصالح الولايات المتحدة مع نتنياهو ستكون في أماكن مختلفة.

فيما أشار السيناتور بيتر ويلش إلى أن هناك تناقض في إسقاط الولايات المتحدة للمساعدات على غزة وإسقاط إسرائيل للقنابل في اليوم التالي، موضحا أن دافع الضرائب الأمريكي يسدد ثمن المساعدات الأمريكية والقنابل الإسرائيلية.

واستنكر السيناتور بيتر ويلش تعامل رئيس حكومة الاحتلال مع الإدارة الأمريكية قائلا: "نتنياهو يطلب منا المال ويرفض الالتزام بنصيحتنا".