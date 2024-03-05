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BBC

الخارجية الفلسطينية: 80% من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم بغزة

05:18 م الثلاثاء 05 مارس 2024

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي

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مصراوي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إنه لا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل استخدام سياسة التجويع ضد سكان القطاع كوسيلة حرب، مما تسبب في وفاة 20 طفلا جوعا على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأكد المالكي أن 80% من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم في غزة، لافتا إلى أن مجزرة الطحين جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية الفاشية في القطاع.

وأوضح المالكي أن الوضع في الضفة الغربية والقدس لا يقل سوءا عن غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تشن حملات خطف واعتقال واسعة النطاق بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكشف المالكي أن سلطات الاحتلال تعتزم فرض المزيد من القيود على الوصول للأماكن المقدسة في القدس خلال شهر رمضان، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة ستتسبب في أزمة للإنسانية جمعاء.

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن هناك حاجة ملحة لوقف الحرب في غزة وصياغة مسار سياسي يضع حدا للنكبة المتواصلة للشعب الفلسطيني، داعيا الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لطلب المشاركة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وشدد المالكي على أن قوات الاحتلال ما زالت تتصرف بتجاهل تام للإنسانية على الرغم من قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، موضحا أنه على دول منظمة التعاون الإسلامي أن تتبنى نهجا جديدا وتبعث برسالة إلى الدول التي تسلح إسرائيل مفادها أن التواطؤ سيكون له عواقب وخيمة.

ولفت المالكي إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكب في فلسطين تهدد العالم أجمع، مؤكدا أن وجود الشعب الفلسطيني اليوم بات على المحك وكذلك مستقبل الأمة.

رياض المالكي غزة الخارجية الفلسطينية تجويع سكان غزة طوفان الأقصى

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