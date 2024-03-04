الرئيس التركي: أوشكنا على إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودنا مع العراق



مصراوي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مضي بلاده قدما في مكافحة الإرهاب ولفت إلى أنها أوشكت على إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودها مع العراق.

جاء ذلك في خطاب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة اليوم الاثنين، حيث تطرق إلى جهود تركيا في مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " الذي تصنفه تركيا "إرهابيا" وامتداداته في سوريا والعراق،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال الرئيس أردوغان: "أوشكنا على إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودنا مع العراق وخلال الصيف القادم سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم".

وأضاف: "لدينا تحضيرات ستجلب كوابيس جديدة لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تركيع تركيا عبر اقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية".

وفي 17 أبريل عام 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق، كما تشن تركيا عمليات ضد الحزب في سوريا أيضا .